Металлургов обязали продавать валюту. Как это скажется на ценах на внутреннем рынке

Экспортные отрасли в России продолжают оставаться главной опорой бюджета. Напомним, после осеннего скачка валютного курса президент Владимир Путин на днях подписал Указ об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами.
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