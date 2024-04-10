Новую партию гумпомощи доставят из Солнечногорска в зону СВО

Гуманитарный груз из Солнечногорска для бойцов СВО уже готов к отправке. Депутат городского округа Вадим Горохов совместно с членом местного отделения «Боевое Братство» Сергеем Миусским и спецподразделением «Боевые Чебурашки» привезли к храму в Вертлино вещи для быта и вкусные подарки.