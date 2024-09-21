«Свинью» доедят по частям. ВСУ дохрюкались

TF

Tatyana Fedotova

Дай бог. Но запад коварен и безжалостен, подл и жесток. Может ещё скреативить нечто ужасное. Мишка добр. Слишком. А добрые не ожидают подлости. Сами подличать не умеют, поэтому и предвидеть не получается.