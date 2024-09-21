Пока Зеленский отвлекал всех сумасшедшей авантюрой в Курской области, на главном фронте произошли коренные изменения.
«Свинью» доедят по частям. ВСУ дохрюкались
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
карюкалов вячеслав
Вукраина-Европа.P.S.-есть такая тема.
Ответить
10 час.
TF
Tatyana Fedotova
Дай бог. Но запад коварен и безжалостен, подл и жесток. Может ещё скреативить нечто ужасное. Мишка добр. Слишком. А добрые не ожидают подлости. Сами подличать не умеют, поэтому и предвидеть не получается.
Ответить
9 час.
Игорь Кузнецов
По мере ведения боевых действий в условиях тактики перехода от "активной обороны" к методичному продвижению ЛБС ВС РФ уже стали применять дроны-"матрёшки". И это только начало - на подходе другие новинки вооружений.
Ответить
9 час.
Свежие комментарии