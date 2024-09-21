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«Свинью» доедят по частям. ВСУ дохрюкались

«Свинью» доедят по частям. ВСУ дохрюкались

  Пока Зеленский отвлекал всех сумасшедшей авантюрой в Курской области, на главном фронте произошли коренные изменения.

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Комментарии
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карюкалов вячеслав
Вукраина-Европа.P.S.-есть такая тема.
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10 час.
TF
Tatyana Fedotova
Дай бог. Но запад коварен и безжалостен, подл и жесток. Может ещё скреативить нечто ужасное. Мишка добр. Слишком. А добрые не ожидают подлости. Сами подличать не умеют, поэтому и предвидеть не получается.
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9 час.
Игорь Кузнецов
По мере ведения боевых действий в условиях тактики перехода от &quot;активной обороны&quot; к методичному продвижению ЛБС ВС РФ уже стали применять дроны-&quot;матрёшки&quot;. И это только начало - на подходе другие новинки вооружений.
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9 час.

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