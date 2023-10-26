ЦБ предупредил о хитрой схеме обмана с новыми купюрами

МОСКВА, 26 октября, ФедералПресс. После выхода новости о модернизации банкнот номиналом 5 тыс. рублей жителям Москвы и Подмосковья начали поступать звонки от мошенников, которые убеждают в срочном порядке обменять старые купюры на новые.
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