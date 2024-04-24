Вчера 17K прочитали Недавно руководитель запрещенной в Молдавии политической партии «Шор» Илон Шор объявил об учреждении нового оппозиционного молдавского блока, который настроен на продвижение курса на сотрудничество с Российской Федерацией.
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