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Добрый Мир

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Кремль всё же дотянулся до Санду: На выборы в Молдавии прорываются кандидаты из Москвы

Кремль всё же дотянулся до Санду: На выборы в Молдавии прорываются кандидаты из Москвы

Вчера 17K прочитали Недавно руководитель запрещенной в Молдавии политической партии «Шор» Илон Шор объявил об учреждении нового оппозиционного молдавского блока, который настроен на продвижение курса на сотрудничество с Российской Федерацией.

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