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Иркутск Сегодня

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В Иркутске снизилась реальная средняя зарплата

Иркутскстат опубликовал данные о социально-экономическом положении Иркутска за первое полугодие 2026 года.

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