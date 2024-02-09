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Анна Якунина рассказала правду об отношениях с Максимом Авериным

Анна Якунина рассказала правду об отношениях с Максимом Авериным

Слухи о возможном романе Анны Якуниной и Максима Аверина уже гуляют долгие годы. Несмотря на то, что они вместе работают в театре и часто участвуют в гастролях, актриса утверждает, что между ними нет никаких романтических отношений, они просто друзья.

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