Анна Якунина рассказала правду об отношениях с Максимом Авериным

Слухи о возможном романе Анны Якуниной и Максима Аверина уже гуляют долгие годы. Несмотря на то, что они вместе работают в театре и часто участвуют в гастролях, актриса утверждает, что между ними нет никаких романтических отношений, они просто друзья.