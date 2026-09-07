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Метод «6-5-4-3-2-1» от шеф-повара: как составить список покупок за 10 минут

Метод «6-5-4-3-2-1» от шеф-повара: как составить список покупок за 10 минут

Каждый поход в магазин без четкого плана заканчивается одинаково: в тележке оказываются три вида йогурта, забытая упаковка орехов, что-то на пробу с новой полки и итоговый чек, который не хочется пересчитывать.

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