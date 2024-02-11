5G получит русское ядро. Создан задел для разработки

«Ростелеком» и НТЦ «Протей» создают совместное предприятие для развития сетей 5GОАО «Ростелеком», ведущая российская телекоммуникационная компания, и ООО «НТЦ Протей», разработчик телекоммуникационных продуктов, объявили о создании совместного предприятия, целью которого является содействие созданию и быстрому развитию сети связи 5G в России.