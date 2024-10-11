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Закон, порядок, государство

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В Бурятии сотрудник Госавтоинспекции предотвратил мошеннические действия в отношении пожилой горожанки

В Бурятии сотрудник Госавтоинспекции предотвратил мошеннические действия в отношении пожилой горожанки

Командир взвода Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Бурятия Дмитрий Дондоков предотвратил факт мошенничества.

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