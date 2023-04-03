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«Кость в горле украинских террористов». За что убили Владлена Татарского?

«Кость в горле украинских террористов». За что убили Владлена Татарского?

Федеральные СМИ обсуждают гибель в Санкт-Петербурге в результате теракта блогера и волонтера Максима Фомина (Владлена Татараского») и обращают внимание на ряд деталей.

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