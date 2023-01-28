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Кизимов о переходе в «Нефтехимик»: «Счастья были полные штаны – хотелось расти и развиваться дальше»

Форвард «Нефтехимика» Семен Кизимов был рад переходу в нижнекамский клуб.  23-летний игрок, арендованный у «Автомобилиста», набрал 7 (3+4) очков в 10 играх за новую команду.

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