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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин забил 887-й гол в НХЛ. До Гретцки – 7 шайб

39-летний россиянин забил свой 887-й гол за время выступлений в регулярных чемпионатах НХЛ. В игре с «Сан-Хосе» (5:1) нападающий занял место между кругами вбрасывания и замкнул диагональную передачу защитника Мартина Фегервары.

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