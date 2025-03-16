Овечкин забил 887-й гол в НХЛ. До Гретцки – 7 шайб

39-летний россиянин забил свой 887-й гол за время выступлений в регулярных чемпионатах НХЛ. В игре с «Сан-Хосе» (5:1) нападающий занял место между кругами вбрасывания и замкнул диагональную передачу защитника Мартина Фегервары.
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