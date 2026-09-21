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«Справедливая Россия» все же смогла пройти в Госдуму

После обработки 96,91 % протоколов партия «Справедливая Россия» преодолела 5% барьер, необходимый для прохождения в Госдуму по партийным спискам.

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