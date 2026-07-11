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Исчезла с экранов, родила троих детей и уехала во Францию: как сложилась жизнь актрисы Полины Сыркиной после развода с Константином Стрельниковым

Исчезла с экранов, родила троих детей и уехала во Францию: как сложилась жизнь актрисы Полины Сыркиной после развода с Константином Стрельниковым

Актриса Полина Сыркина, которой когда-то прочили блестящую карьеру в российском кино, сегодня живет во Франции, воспитывает троих детей и строит новые творческие планы.

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