Надоело читать о "тяжкой доле" слесарей-сантехников-сварщиков "из провинции", об их непосильном труде на благо общества

Темы дняБизнес и финансыНадоело читать о "тяжкой доле" слесарей-сантехников-сварщиков "из провинции", об их непосильном труде на благо общества На западе Вот такой вот, в буквальном смысле слова, "крик души" от одного из наших постоянных читателей.Вернуться к статье4917НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИринаПеред выборами платные холуи власти наперебой стараются убедить нищий народ ,что он живет богато . А все ,кто нищие -это лентяи и пьяницы .Алексей СафроновВы правы, что "нищие - не только лентяи и пьяницы", но пустоболы, воспевающие советскую эпоху.Алекс ИвановКак я понял, Вы живете очень бедно, а хотите жить богато. Что Вы лично сделали, чтобы жить богато? Или опять переживаете за всех? "...ночью встану у окна и стою всю ночь без сна все волнуюсь об Расее как там бедная она?.."Igara DerАвторила,тебя,что читать заставляют про слесарей из мухосранска.Сходи, поработай слесарем,а потом строчи.Развелось,билиать,анализаторов.А приработок в карман от нищенской зарплаты.Серж ПрологовНу что-ж хотите по гамбургскому счету? Извольте! Да, при совке, как и сегодня, никто последний хрен без соли не доедал. Но совок сдох от повсеместного вранья, от пренебрежения рядовым гражданином, от иллюзии правящего слоя партноменклатурщины, что что ВСЕ, кроме него, лохи и тупицы которым можно беспрепятственно лапшу на уши вешать. Сегодня продолжается ЭТА, СОВКОВАЯ, практика... Поэтому и ждет, вас, панове властяпридержащие, судьба совка. ДАЖЕ НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ!Валерий Авгурне трогай ,вонь,мою страну СССР,и помни мразь ,совка боится грязь .ИИринаВот такое тупое ,ментально озлобленное ,трусливое быдло ,с жаргоном подзаборной шпаны ,как он ,и захватило нашу страну в их Перестройку ,разграбило , угробило страну ,ограбило народ .евгений денисовКонечно, труд различных блогеров и либерастов намного тяжелее и полезнее для России. Они же создают материальные ценности, без них никуда....Регина СтаниславовнаТеперь вообще не ценится труд простого человека, и на экранах телевизора не увидите ни одного героя, такого , как Гоша из известного фильма "Москва слезам не верит".ИИринаВраги коммунистов после захвата ими РСФСР ,вернули Систему как в Российской Империи -Государство не для всего народа ,а только для богатых и богатейших паразитов на шее народа ,в РИ -это было от Романовых до кулаков и попов ,в РФ стало -от чиновников и олигархов до офисного планктона и попов .виктор дикПосле прочтения, ощущений только два. Первое, автор нетрадиционной сексуальной ариентации. Второе, он далеко оторван от реалий жизни.виктор дикПосле прочтения, ощущений только два. Первое, автор нетрадиционной сексуальной ариентации. Второе, он далеко оторван от реалий жизни.виктор дикПосле прочтения, ощущений только два. Первое, автор нетрадиционной сексуальной ариентации. Второе, он далеко оторван от реалий жизни.ДЛДмитрий ЛысковНу чё, автор?!Отработал свои 30?!Сергей ЮрченкоСлушай, автор, ты дурака то выключи, а подумай своей пустой головой...почему тот же блогер, депутат, футболист, пустобрехи из телевизора получают ооочень приличные деньги, а тот же сантехник, слесарь, водитель, люди, производящие все блага, просто Лохи и алкаши и им можно платить копейки! Не перевирай, трепло!Алексей СафроновБраво! Полностью согласен с автором 👏👏👏Николай КузнецовНачалось! Скоро подгребут Натесовы с Дмитренко сотоварищи и начнут с выкладками доказывать как мы великолепно живем, и вообще, уже давно в раю. Даже верить начинаю, а потом отвернусь от компа, гляну в телевизор (богатый, однако), а там какой-то благодетель урвал у жителей пруд, земли, заводик и т.п. и посылает всех нах, даже полицаев. А захотят дом, квартиру у тебя или родителей отожмут и по закону, однако. А Прологовы и его дружки будут говорить - иди жалуйся. А тут только одна жалоба пройдет - ворошиловского стрелка, ведь все по закону было.АСАлександр СозиновПро Сикелёва забыли)Николай КузнецовДа много им чести, всех перечислять.anatoliyКорень этого кроется по моему мнению в другом. Там в провинции рулят как говорили раньше Капиталисты. У него хозяйство и он там царь. Хочет возьмёт ,а не хочет пня под зад. А люди всегда против угнетения. Да именно такое чувство присутствует .И это раньше называлось батрачить. Вот и не хотят батрачить.Был бы выбор доступной и разнообразной работы и ныли бы меньше.А ещё есть явление когда похищают людей это которых мы поставили в касту презираемых ,бомжей .Их никто не кинется искать да и переживать за них некому. А теперь посмотрите вокруг себя ? Куда подевались бомжи с улиц городов ? Их же тысячи недавно ещё было и вот уже их не стало. Может на лечении от алкоголя или в трудовом лагере ? Нет их и там ,вернее и лагерей тоже нет.И это во всех странах СНГ. То там от рабства спасают ,то в другом месте. Это демократия .Но вот всё это и есть то о чём невдомёк автору. В народ нужно спуститься ,чтобы понять его .А не цифрами его учить уму разуму. Заметил человек на 30 или чуть более всегда есть крикливая ,скандальная мразь. Так не надо из за таких всех судить по ней.А к деньгам нас с вами приучила всё та же власть .Особенно это ура наступает чёрная пятница и смотрят с презрением как народ в скотов превращается.Это же так по западному.И вот такое почему то не замечается ,зачем ? Нужно с корнем выдрать то о чём ещё помнят о прошлом и писать подленько будто все жили как под копирку и брали под козырёк. А я знаю что и в то время была проституция и играли даже в девятку у кого деньги были .И это было даже интереснее чем сегодня всё доступно.Это я к тому что раз уж взялся то нужно все стороны освещать,а не про нытьё о деньгах. Если ныть не будешь никто её родимую и поднимать не станет. Берём пример с депутатов.вячеслав рюминСей борзописец даже не представляет жизни на 15т. р. Расчет дебильный-учет НДФЛ повышает доход семьи? Придумал какое-то Авито, которое тоже увеличивает бюджет. Маразм крепчает- автор не держал в руке ничего, тяжелее стакана. И таких нахлебников-пол Москвы, а бандитов еще больше.VGVasily Golov1,5 не МРОТ.а 1,5 прожиточных минимума по региону.Как считается пенсия.должна считаться.Берете сумму перечислений за весь срок работы.Делите на 19 лет.Годовая пенсия.Далее на 12 и получаем пенсию в мес.Отчисляем в ПФР 28% от дохода- зарплаты.Но пенсию начисляют 55% от зарплаты при стаже 40-45 лет.Мах уровень зарплаты не более 67 тыс руб и с них 28%. Миллионы не облагаются.Алексей АлексеевОн не дебильный расчет выложил, он явную заказуху выложил. Штрейбрехер от власти.Николай КузнецовТак вон, сразу после вашего коммента такой же штрейкбрехер бдит, работает в поте лица. У него зарплата, небось, не 20 тысяч, недаром так рьяно стучит днями по клаве..ААлександрДа и нех гундящим потакать, им хоть по стольнику плати, они вообще работу бросят, будут с утра бухать во дворике и что ещё делать? Правильно, гундеть, что "фсё плохо, власть не заботицо"!ИИринаДа ,30 лет после захвата РСФСР тупые и никчемные враги коммунистов скулят ,что народишко вам достался плохой ,одни лентяи и пьяницы . Ну и отвязались бы вы от России и российского народа .Виктор ЗдобновЯ пол года искал работу. - Мы вам позвоним - традиционный ответ. А кушать хочется каждый день. Вот и работал где платили. И без устройства и без налогов! Если сейчас так всё устроено. ТК перелапатили под работодателя. А был под трудящегося. Давно это, правда было, при Союзе. И сейчас хотят провести очередные поправки в ТК, начатые компотом. Вообще зачуханят работающих.Михаил КолосовЯ только одного не пойму, где это онначитался о"тяжёлой доле слесарей .... " Что ему даже надоело". Автор подскажи где об этом читал?Armer ГадоFЕсли автор имеет черный нал, так это не говорит о том, что все вокруг его имеют. Об остальной тупости из это компиляции либерометодичек вообще не хочу говорить. Мельчаем.Александр ИгнатьевОхренеть! На днях одному механизатору дали Героя Труда. Он не алкаш и не тунеядец. А зарплата у него - 24 тысячи. А 200 000 он в конверте получает? Вдумайтесь - Герой труда!Александр ИгнатьевИ сколько таких героев труда пашут по России за копейки на олигархов?Armer ГадоFУра-патриоты, кремлеботы и остальная либернутая шушера этого видеть отказывается.Николай КузнецовТак приклеят народу ярлык лодыря и алкоголика и платят столько, чтобы только чуть на жизнь хватало. Зато своей обслуге - от артистов до чиновников с итр и силовиками платят в разы больше. Дескать - они работают, а вы -лодыри и алкаши, и работать не хотите, вам и 20-30-40 тысяч хватитРоманЧто курил,автор?!Armer ГадоFМетодичку.АлександрПо -моему,он не курит.Vladimir LioubimcevОн уже колется....АлександрИ на это не похоже.Вполне адекватен.АПАЛЕКСАНДР ПУГОВКИНСмешно, конечно, но если статью заказали не единороссы, то автору нужна помощь специалистов.Vladimir LioubimcevНу про все написал, всех разоблачил - забыл ПРО МАКАРОШКИ НАПИСАТЬ!! Эх ты...АлександрПро макарошки тут Дима Соловьёв писать любит.Они ему повсюду мерещатся.ВМВасилий МорозовХерню пишет!!! Посмотрите на школы!! не буду за всю Россию - скажу за Кемерово. Из 64 школьных стадионов 49 - ТРЕБУЮТ РЕМОНТА (данные самой горадминистрации - не я придумал). При школах нет футбольных ворот, нет баскетбольных колец, срезаны стойки волейбольной сетки. Школы РАЗВАЛИВАЮТСЯ!!! Производственных мастерских нет - все развалили, растащили, разворовали!!! Учителей заставляют то вбросы делать за ЕР, то пляжи патрулировать. Вот и деградирует Россия!!Сергей СидоровАфтор явно проживает в пределах МКАД и уровни зарплат за её пределами не знает. А построили всё энто радостное благополучие Москвы и москвичей за счёт и в значительной степени руками именно этой самой, как вы считаете "ленивой и ненавидящей богатых" провинции.Николай ЗайчиковИнтересно , есть ли Бог и накажет ли он автора этой писулькиНиколай КузнецовПридется вам атеистом стать.Алексей СмирновАвтор обыкновенная сволочь.Алексей ТарбазановАвтор- просто зазравшаяся свинья с хорошей зарплатой, наверняка серой.Евгений Пакалинавтор .ты одурел видимо с перепою?твои расчёты это теория.смотри практику.особенно по малым населённым пунктам.или предлагаешь всю страну посадить на вахту?а то .что вахта разваливает большинство семей ,тебе наплевать видимо.что вахта не даёт тем же отцам участвовать в воспитании детей,ты то же не догоняешь.ты просто тупо зайди на сайты работы и посмотри .что там предлагают и с какими зарплатами .то ,что есть в некоторых случаях убирай треть и получишь реальную зарплату. и вообще прежде чем писать пост ,научись думать и анализироватьТатьяна БушмелеваСогласна с автором. Кстати, что бы превратить человека в жестокое ничтожество - достаточно сделать его завистливым нытиком внушив что всем хорошо просто так без труда, нервов и риском и только в него Путин деньгами не кидается. Превратиться в ленивого злобного придурка и будет капризами окружающим мозг выедать и мстить.Комментировать
Свежие комментарии