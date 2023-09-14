О чём плачут Максим Галкин* и Лайма Вайкуле: Журналисты опубликовали расследование

Максим ТришинОбществоПодписатьсяО чём плачут Максим Галкин* и Лайма Вайкуле: Журналисты опубликовали расследованиеПризнанный 16 сентября 2022 года иноагентом покинувший Россию Максим Галкин* взялся за изучение латышского языка.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииЛНЛеонид НиконоровА почему это должно нас интересовать???!!! Нам по - барабану!!!Ответить15 час.Александр ТкаченкоРусским бояться что оно вместе с пидором вернётся в Россию?Ответить11 час.Александр ТкаченкоИ замете не только деньги сосущие.Ответить11 час.
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