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О чём плачут Максим Галкин* и Лайма Вайкуле: Журналисты опубликовали расследование

О чём плачут Максим Галкин* и Лайма Вайкуле: Журналисты опубликовали расследование

Признанный 16 сентября 2022 года иноагентом покинувший Россию Максим Галкин* взялся за изучение латышского языка.

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Комментарии
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ЛН
Леонид Никоноров
А почему это должно нас интересовать???!!! Нам по - барабану!!!
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15 час.
Александр Ткаченко
Русским бояться что оно вместе с пидором вернётся в Россию?
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11 час.
Александр Ткаченко
И замете не только деньги сосущие.
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11 час.

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