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Царьград

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Мужчина умер в очереди на заправку в Пермском крае

Мужчина умер в очереди на заправку в Пермском крае

80-летнему мужчине стало плохо из-за сердечной недостаточности прямо в дорожном заторе.В городе Лысьва Пермского края ожидание в очереди на автозаправочную станцию закончилось трагедией для 80-летнего местного жителя.

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