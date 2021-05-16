Спички - не игрушка

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Фарммафия готовится колоть от ковида каждый год — до 2050 года

Фарммафия готовится колоть от ковида каждый год — до 2050 года

Док Мясников объявил начало третьей волны в России. Собянин сказал, что ситуация стабильна. Новые стационары открываются тем временем по всей стране.

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Андрей
статейка от брехуна -провокатора-воняет за километр

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