Что можно и что нельзя делать 11 декабря, приметы и поверья Тамара АрноС течением веков Сойкин день, отмечаемый 11 декабря, стал не только народным праздником, но и временем, насыщенным приметами и поверьями.
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