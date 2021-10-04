Ахеджакову вызвали в СК. Карма, однако

Любопытно, однакоПолитикаАхеджакову вызвали в СК. Карма, однако автор - Рассказы дяди Вовы М снова здравствуйте. Знаете, есть такое понятие - карма.Вернуться к статье219НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНАНаталья АндросоваГосподи,когда все это закончится?!Любовь Гриднева (Деревенцова)Какая мерзость! Даже, "накатив" стопочку,не каждый нормальный может произнести это...Георгий ФилимоновЗабир ХалимовАвтор исковеркал смысл. Актриса хотела сказать, что победой воспользовались мракобесы, чинуши, коррупционеры...Вера Мамиева (Галашина)Исковеркать смысл там,где его нет,невозможно.Владимир EвтушенкоЯ так и знал, что найдётся гадина, защищающая гадину.Ваша СветлостьЗабор, идинах!Виктор ВасиленкоВыжила из ума ...Игорь ТихоновРаньше была просто страшная, а сейчас еще и отвратительная...Валерий МолчановПричем здесь она. любой актер артист это марионетка. Вопрос к режиссёру и постановщика спектакля.alexanderЯ тоже ее вины не вижу.Татьяна СуховаДа ее дело просто было соглашаться на роль или нет после прочтения сценарияГеоргий КорневКак на счёт автора и того, кто деньги из бюджета выделял?NPNina PudikovaСвинья грязи найдет!ВМВладимиръ МедведевъИ она "причём", и режиссёр, и постановщик!! Всех под суд!!AIAlex ImenАбсолютно точно, она не солдат-срочник, могла бы отказаться от мерзости.Ольга КожемякинаНу, что можно сказать о выжившей из ума старухе? Ее лечить надо. Эта полоумная - обыкновенное орудие подлых телодвижений либерастов. Их надо наказывать, привлекать к уголовной ответственности режиссеров, постановщиков всякой мерзости, а трупы театров просто разогнать. Превратили театральные помосты в помойки, охренев от безнаказанности. Уголовное наказание должны понести и сотрудники органов культуры, оплачивающих этот беспредел.ВМВладимиръ МедведевъТаких лечить безполезно. Только убрать со сцены и отправить на пенсию... "без права переписки".Владимир EвтушенкоГалина Беликова ни как не угомонишься, гнида антисоветская?Татьяна СуховаОна сама себе написала этот монолог?Или просто сыграла написанную роль?Это не одно и то же .Как и играть предателей Родины в кино.С некоторых пор перестала ее уважать за некоторые высказывания .Вот за это можно и вызвать но не за сыгранную в спектакле роль.Идиотов тоже кому то надо игратьVladimir LioubimcevКонечно, нужно все-таки быть более избирательной в исполнении ролей, а не все подряд и что попало исполнять. Но ее судить как бы не за что. А вот авторов этой гадости и постановщиков мерзости - привлечь к ответственности как уголовной, так и материальной. ГАДОСТЬ же ЗАПРЕТИТЬ!!Комментировать
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