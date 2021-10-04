Любопытно, однако

72 672 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Роман Романов
    Вот выразил я ему свое презрение, а оно опять на комплимент напрашивается. Мало того что хам, так еще и глуп. В народ...Просто душераздир...
  • mark kapustin
    👍👍👍С самого начала о...
  • Елена Козлова
    Так надежнее. Потому как отец - может, и не отец вовсе...Почему все славян...

Ахеджакову вызвали в СК. Карма, однако

Ахеджакову вызвали в СК. Карма, однако

автор - Рассказы дяди Вовы М снова здравствуйте. Знаете, есть такое понятие - карма.

Вернуться к статье
219
Обсудить
Наталья Андросова
Господи,когда все это закончится?!
Любовь Гриднева (Деревенцова)
Какая мерзость! Даже, "накатив" стопочку,не каждый нормальный может произнести это...
Георгий Филимонов
Забир Халимов
Автор исковеркал смысл. Актриса хотела сказать, что победой воспользовались мракобесы, чинуши, коррупционеры...
Вера Мамиева (Галашина)
Исковеркать смысл там,где его нет,невозможно.
Владимир Eвтушенко
Я так и знал, что найдётся гадина, защищающая гадину.
Ваша Светлость
Забор, идинах!
Виктор Василенко
Выжила из ума ...
Игорь Тихонов
Раньше была просто страшная, а сейчас еще и отвратительная...
Валерий Молчанов
Причем здесь она. любой актер артист это марионетка. Вопрос к режиссёру и постановщика спектакля.
alexander
Я тоже ее вины не вижу.
Татьяна Сухова
Да ее дело просто было соглашаться на роль или нет после прочтения сценария
Георгий Корнев
Как на счёт автора и того, кто деньги из бюджета выделял?
Nina Pudikova
Свинья грязи найдет!
Владимиръ Медведевъ
И она "причём", и режиссёр, и постановщик!! Всех под суд!!
Alex Imen
Абсолютно точно, она не солдат-срочник, могла бы отказаться от мерзости.
Ольга Кожемякина
Ну, что можно сказать о выжившей из ума старухе? Ее лечить надо. Эта полоумная - обыкновенное орудие подлых телодвижений либерастов. Их надо наказывать, привлекать к уголовной ответственности режиссеров, постановщиков всякой мерзости, а трупы театров просто разогнать. Превратили театральные помосты в помойки, охренев от безнаказанности. Уголовное наказание должны понести и сотрудники органов культуры, оплачивающих этот беспредел.
Владимиръ Медведевъ
Таких лечить безполезно. Только убрать со сцены и отправить на пенсию... "без права переписки".
Владимир Eвтушенко
Галина Беликова ни как не угомонишься, гнида антисоветская?
Татьяна Сухова
Она сама себе написала этот монолог?Или просто сыграла написанную роль?Это не одно и то же .Как и играть предателей Родины в кино.С некоторых пор перестала ее уважать за некоторые высказывания .Вот за это можно и вызвать но не за сыгранную в спектакле роль.Идиотов тоже кому то надо играть
Vladimir Lioubimcev
Конечно, нужно все-таки быть более избирательной в исполнении ролей, а не все подряд и что попало исполнять. Но ее судить как бы не за что. А вот авторов этой гадости и постановщиков мерзости - привлечь к ответственности как уголовной, так и материальной. ГАДОСТЬ же ЗАПРЕТИТЬ!!

Картина дня

наверх