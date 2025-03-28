Директор Марков: ИИ сможет обрабатывать медицинские анализы к 2030 году

В ближайшие годы в диагностике случится революция Искусственный интеллект будет обрабатывать все медицинские снимки и другие анализы, уже в ближайшие годы произойдет революция в диагностике, заявил РИА Новости исполнительный директор MTS AI Дмитрий Марков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии