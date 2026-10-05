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Пункт-А

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О полумиллионных алиментах астраханец вспомнил, когда ему пригрозили уголовной статьей

О полумиллионных алиментах астраханец вспомнил, когда ему пригрозили уголовной статьей

Он сразу выплатил всю задолженность. В Приволжском районном отделении судебных приставов завершилось исполнительное производство в отношении мужчины, который долгое время предпочитал не вспоминать о своих родительских обязанностях.

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