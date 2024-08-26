46-летняя Любовь Толкалина показала фото в прозрачном платье на крыше дома

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала фото в откровенном наряде на крыше дома. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).