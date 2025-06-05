Хегсет: страны НАТО к саммиту в Гааге могут увеличить военные расходы до 5% ВВП

БРЮССЕЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Министр обороны США Пит Хегсет считает, что странам НАТО удастся договориться о взятии на себя обязательства нарастить расходы на оборону до 5% ВВП к саммиту альянса в Гааге, который пройдет 24-25 июня.