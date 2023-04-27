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Свердловская область, г. Полевской

Свердловская область, г. Полевской

Северская домна - одна из немногих сохранившихся до нашего времени доменных печей Северского трубного ( ранее Северского металлургического) завода, и железная цапля - фамильный герб промышленников Турчаниновых, сейчас - символ города Полевской.

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