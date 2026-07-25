Захарова: Киев поплатится за удары ВСУ по Запорожью и Кирову

Киевский режим поплатиться за удары по мирному населению в Кирове и Запорожской области. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее заявление приводится на сайте дипломатического ведомства.
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