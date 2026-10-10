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Екатерина Мазурова копила деньги в сейфе, а коллекцию отдала музеям

Екатерина Мазурова копила деньги в сейфе, а коллекцию отдала музеям

В Москве её принимали за обычную пенсионерку: потёртая сумка, метро, заштопанная кофточка. Соседи по дому на Чистых прудах вряд ли догадывались, что рядом живёт одна из самых обеспеченных людей страны.

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