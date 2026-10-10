Екатерина Мазурова копила деньги в сейфе, а коллекцию отдала музеям

В Москве её принимали за обычную пенсионерку: потёртая сумка, метро, заштопанная кофточка. Соседи по дому на Чистых прудах вряд ли догадывались, что рядом живёт одна из самых обеспеченных людей страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Санду заявила о н...
- Н «Но ты не должен ...
- Кому достанутся к...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым