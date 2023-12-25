Угрожает ли Сербии госпереворот: последние новости на 25 декабря Евгения КомароваБелград оказался в центре событий с вечера 24 декабря, когда партия «Сербия против насилия» устроила массовые беспорядки, аналогичные сценариям «цветных революций».
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