В Казани к осени обновят парк Тысячелетия и сквер Котельникова

В Казани планируется улучшение общественных пространств к предстоящему саммиту БРИКС. Документация по ремонту парка Тысячелетия и сквера Котельникова, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия, прошла историко-культурную экспертизу.
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