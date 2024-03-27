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В Казани к осени обновят парк Тысячелетия и сквер Котельникова

В Казани к осени обновят парк Тысячелетия и сквер Котельникова

В Казани планируется улучшение общественных пространств к предстоящему саммиту БРИКС. Документация по ремонту парка Тысячелетия и сквера Котельникова, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия, прошла историко-культурную экспертизу.

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