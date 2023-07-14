Серый кардинал Аттали опять «засветился»

В мире есть группа политиков, которых называют серыми кардиналами. Они не занимают посты президентов, канцлеров или премьеров, но тем не менее оказывают влияние на внутреннюю и внешнюю политику государств, а также общую международную политику.
В мире есть группа политиков, которых называют серыми кардиналами. Они не занимают посты президентов, канцлеров или премьеров, но тем не менее оказывают влияние на внутреннюю и внешнюю политику государств, а также общую международную политику.
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