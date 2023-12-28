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Царьград

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Архангельская область вошла в тройку регионов-лидеров Спартакиад

Архангельская область вошла в тройку регионов-лидеров Спартакиад

По словам Александра Цыбульского, Архангельская область была отмечена дважды.В тройку регионов-лидеров всероссийских Спартакиад вошла Архангельская область, о чем в своем телеграмм-канале сообщил глава региона Александр Цыбульский.

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