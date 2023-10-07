Увлечение мобильной игрой сына дорого обошлось его матери

Ребенок открыл аферистам доступ к счетам родительницы, негодяи успели похитить почти полмиллиона рублей 34-летняя жительница Карелии обратилась в полицию после того, как мошенники похитили с ее счетов более 440 тысяч рублей.
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