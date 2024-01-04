Традиционный дисклеймер: Я не военный, не анонимный телеграмщик, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.
Невоенный анализ-47. 4 января 2024
Комментарии
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Василий Топчий
Вот С.В. Суровикин и уничтожал их энергосистемы, за что и был отстранён герасимовым и Шойгу. ВСУ и НАТО в восторге от такого решения.
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10 час.
ВТ
Василий Топчий
Интересно, премию им не выписали?
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10 час.
Катерина
Спасибо за комментарий. Меня тоже раздражал этот самый "передок"...
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9 час.
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