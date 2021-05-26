Эмери – первый тренер, 4 раза бравший Кубок УЕФА/Лигу Европы. Он обошел Трапаттони

«Вильярреал» выиграл Лигу Европы, победив «Манчестер Юнайтед» в финале (1:1, по пенальти – 11:10). Для главного тренера испанского клуба Унаи Эмери это четвертая победа в турнире – трижды он побеждал с «Севильей» (в 2014, 2015 и 2016 годах).