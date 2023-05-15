ВС РФ провели удачную операцию в Запорожской области — Рогов

ВС РФ с помощью реактивной и ствольной артиллерии нанесли удар по крупному скоплению военнослужащих ВС Украины (ВСУ) в районе Орехова в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 15 мая в Telegram-канале.