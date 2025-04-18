Александр Овечкин: Легенда хоккея с рекордными 897 голами в НХЛ

Русский хоккеист Александр Овечкин стал легендой спорта, обойдя Уэйна Гретцки с 897 голами в НХЛ. Чемпион НБА 2016 года Тимофей Мозгов отметил, что у Овечкина есть всё для счастья и победа второго Кубка Стэнли станет лишь вишенкой на торте.
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