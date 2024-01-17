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Иваново

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«Семейная сыроварня Гагариных» открыла для туристов дегустационный зал в Шуе

«Семейная сыроварня Гагариных» открыла для туристов дегустационный зал в Шуе

«Семейная сыроварня Гагариных» открыла для туристов дегустационный зал в ШуеЗа процессом приготовления сыра можно понаблюдать через большое окно, а затем продегустировать продукцию за чашкой чая в уютном зале, стилизованном под интерьер купеческих домов начала XX века.

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