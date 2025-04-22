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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Адриатическая лига. «Задар» примет «Морнар Бар»

Черногорский «Морнар Бар» встретится с хорватским «Задаром» в гостях. Адриатическая лига Регулярный чемпионат Задар – Морнар Бар Дата проведения 22 апреля, 19.

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