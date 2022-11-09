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Романов в матче с «Рейнджерс»: передача на победный гол, 2 хита и «+1» за 23:43 – лучшее время в сезоне

Романов в матче с «Рейнджерс»: передача на победный гол, 2 хита и «+1» за 23:43 – лучшее время в сезоне

Александр Романов поучаствовал в победной шайбе «Айлендерс» в ворота «Рейнджерс». Российский защитник «островитян» ассистировал Андерсу Ли, установившему окончательный счет в матче – 4:3.

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