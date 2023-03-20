Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области всегда приходят на помощь участникам дорожного движения, особенно в условиях непогоды

В дежурную часть поступило сообщение о том, что житель Костромы, управляя автомобилем МАН, сбился с пути и оказался в поле, где застрял в снегу и не мог выехать.
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