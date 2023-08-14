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Собянин: Москва лидирует в большинстве российских рейтингов устойчивого развития

Собянин: Москва лидирует в большинстве российских рейтингов устойчивого развития

В столице успешно реализуется большое количество задач По информации мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованной в понедельник в его Телеграм-канале, наш город снова занимает лидирующие места во многих российских рейтингах устойчивого развития.

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