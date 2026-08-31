"Гагарин", "Совок" и "Песочный Барабан": как в Калуге отметили День города

В Калуге 29 августа отмечали День города. Праздничные гулянья развернулись сразу на нескольких площадках города, основной из которых традиционно стала Театральная площадь.
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