Шашлык в духовке. Показываем проверенный рецепт для ожидания лета

Шашлык и духовка – два различных способа приготовления блюд, но мы продемонстрируем метод приготовления шашлыка, который по вкусу практически неотличим от того, что готовится на мангале, прямо у вас на кухне.
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