Получатели субсидий на строительство предприятий по выпуску чипов в США буд...

Получатели субсидий на строительство предприятий по выпуску чипов в США будут названы в течение двух месяцевФормально принятый ещё в 2022 году «Закон о чипах» в США пока обозначил только двух получателей небольших субсидий на строительство предприятий по выпуску чипов, а имена основных претендентов даже не были названы.
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