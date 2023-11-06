АвтоИдеи
Автомобили
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

АвтоИдеи

139 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Блин, поток неконтролированного сознанияПо каким признака...
  • Валерий Соловьев
    Интересно, а как они будут завощить комплектующие? Через Россию?Эксперт Бургазлие...
  • Евлампий
    Для кого проводят эти грёбанные опросы?!Российский авторы...

Классический Dodge Charger превратили в 1000-сильный рестомод на «механике». Модель дебютировала на выставке SEMA в Лас-Вегасе

Классический Dodge Charger превратили в 1000-сильный рестомод на «механике». Модель дебютировала на выставке SEMA в Лас-Вегасе

﻿﻿Dodge Charger превратили в свирепый 1000-сильный рестомод с 7,0-литровым двигателем V8. Американское тюнинг-ателье Ringbrothers, сделавшее себе имя на модификации классических американских автомобилей, представило на тюнинговой выставке SEMA Show в 2023 году канонический Dodge Charger, доработанный собственными силами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх