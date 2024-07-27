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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Деррик Уайт подколол Джейсона Тейтума перед церемонией открытия Олимпийских игр

Деррик Уайт подколол Джейсона Тейтума перед церемонией открытия Олимпийских игр

Перед церемонией открытия Олимпийских игр в Париже у Уайта спросили, умеет ли он завязывать галстук. «Умею, я ведь смотрел обучающее видео Тейтума», – ответил защитник «Бостона».

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