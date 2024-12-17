Делегаты кадетских корпусов приняли участие в тематической линейке, посвященной Дню Героев Отечества

Во Всероссийском детском центре «Орленок» участники тематической смены «Слет делегатов кадетских корпусов России» из 75 образовательных учреждений страны объединились на тематической линейке, посвященной Дню Героев Отечества .
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