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Происшествия

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Председатель СК России затребовал доклад о ходе расследования обстоятельств травмирования несовершеннолетнего на спортивной площадке в Брянске

Председатель СК России затребовал доклад о ходе расследования обстоятельств травмирования несовершеннолетнего на спортивной площадке в Брянске

В социальных медиа сообщалось, что в Брянске 15-летний подросток получил тяжелые травмы, приведшие к частичной потере зрения, в результате падения на него баскетбольного щита на городской спортивной площадке.

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