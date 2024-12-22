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Путин рассказал о «Нулевой мировой войне»

Путин рассказал о «Нулевой мировой войне»

В Крымской войне XIX века против России воевали практически все европейские страны, подчеркнул президентПрезидент Владимир Путин ответил репортеру ВГТРК Павлу Зарубину на вопрос, идет ли уже Третья мировая война.

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